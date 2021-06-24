Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский во время интервью журналистке Рамине Эсхакзай объяснил, в каких случаях дети нуждаются в приеме витаминов.
По словам медика, самое главное – это полноценное и разнообразное питание. Тогда, как считает Комаровский, никакие витамины не нужны.
– Если нет проблем, не нужно их придумывать, – подчеркнул врач. – Важно понимать: если у ребенка есть реальные проблемы со здоровьем – кожа, волосы, проблемы с зубами, частые простуды, тогда стоит обратиться к врачу для назначения витаминов. Также следует быть внимательными, если ваши дети категорически отказываются есть определенные продукты, например, овощи и фрукты. Обращусь и к родителям-вегетарианцам, которые не дают своим детям мясо: у ребенка может быть дефицит железа.
Он сделал отсылку к декларации ВОЗ, в которой сказано, что нужно предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов.
– Если ребенок отказывается питаться разнообразно, или у вас нет средств на качественные продукты, тогда есть смысл обсудить с врачом конкретные витамины, – добавил Комаровский.
Фото: freepic
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В каких случаях ребенок должен принимать витамины? Объясняет врач
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