В каких случаях построенное за счет семейного капитала жилье можно будет продать в 2022 году?

Консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Коваль ответила на вопрос читателя:



"Слышала, что со следующего года нельзя продавать построенные или купленные с использованием семейного капитала дома. Это правда? А исключения будут в этой части закона? Мы построили дом в 2020 году с привлечением капитала, но подумываем о переезде – в деревне нет работы для папы и закрывается школа. Это может быть основанием для продажи дома?" Анастасия, Витебская область.



– С 1 января 2022 года вводится запрет на продажу, дарение, обмен – словом, любое отчуждение – в течение пяти лет с момента регистрации жилья, если оно построено с привлечением семейного капитала. На тех, кто уже зарегистрировал право собственности на такое жилье или зарегистрирует такое жилье до конца 2021 года, эта норма распространяться не будет.



Исключения в этой части предусмотрены. Какие? В Вашем случае основанием будет переезд в другую местность. Еще исключительные случаи: расторжение брака, смерть собственника жилого помещения или улучшение его жилищных условий путем строительства, реконструкции или приобретения другого жилья. В каждом отдельном случае решение будет принимать администрация района.