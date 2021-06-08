В кафе под Борисовом задержан квартет сбытчиков психотропов

Сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома при силовой поддержке СПБТ "АЛМАЗ" задержали троих уроженцев Гомельщины и минчанина. Всем от 20 до 21 года. У молодых людей по месту их жительства и в тайниках обнаружено около 1,5 кг альфа-PVP, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Основным сбытчиком оказался 20-летний житель Светлогорска, который после окончания минского колледжа остался в столице и занялся наркотиками. В незаконный бизнес попал после того, как откликнулся в мессенджере на предложение легко заработать приличные деньги. Сначала он делал мелкие закладки, спустя месяц переключился на крупные.
Молодой человек напрямую работал с интернет-магазином по продаже наркотиков, а позже пригласил в дело в качестве помощников своих бывших сокурсников (последний присоединился за два дня до задержания).
Компания хранила и фасовала товар на съемной квартире, после чего развозила по окрестностям столицы. Родители парней были уверены, что их сыновья работают расклейщиками объявлений.
Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Видео МВД
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