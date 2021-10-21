В Кабуле произошел взрыв – город остался без электричества

Вид на Кабул. Архивное фото

Как пояснили в Афганской энергетической корпорации, «из-за взрыва в Кала Мурад Бег провинции Кабул была повреждена линия электропередачи. В результате обесточен Кабул и ряд других провинций». Уточняется, что работы по восстановлению линии будут начаты, как только позволит ситуация.Напомним, что около недели назад в Кабуле уже были перебои с электричеством из-за обрыва линий электропередачи в провинции Баглан.