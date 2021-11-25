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  2. В Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле прогремел взрыв

Взрыв произошел в одном из районов афганской столицы, пишет ТАСС.


Согласно информации агентства Aamaj News, пресс-секретарь возглавляемого движением "Талибан" МВД Саид Хости сказал, что взрыв прогремел в квартале Карте-и-Парван на севере Кабула. Инцидент произошел в результате детонации магнитной мины, установленной на транспортное средство. О жертвах и пострадавших не сообщается.

На протяжении последних трех месяцев в некоторых провинциях Афганистана, в том числе в столичном регионе, прогремели сразу несколько взрывов. Также произошли вооруженные нападения и перестрелки. В результате этих инцидентов были погибшие.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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