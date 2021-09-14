В Кабул прибыл первый после прихода к власти талибов гуманитарный рейс ООН

Первый рейс Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН (UNHAS) прибыл в Кабул после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан», передает ТАСС.
Как отметили во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН, «полеты UNHAS возобновились 29 августа, связав Исламабад в Пакистане с городами Мазари-Шариф, Кандагар и Герат. Сообщение с Кабулом возобновилось 12 сентября после временного перерыва после захвата власти талибами 15 августа». В сообщении также указывается, что «были выполнены три грузовых рейса, которыми перевозили медикаменты от имени ВОЗ».
Как полагает директор подразделения ВПП ООН в Афганистане Мэри-Эллен Макгроарти, возобновление полетов в Кабул «знаменует собой поворотный момент». «Приезд гуманитарных работников и доставка грузов в страну <...> жизненно важны, если есть хоть какая-то надежда избежать полной катастрофы», – отметила она.
В ВПП обратили внимание на то, что для поддержания воздушного сообщения нужны $30 млн «в дополнение к $200 млн, которые срочно требуются ВПП для пополнения запасов и доставки продовольствия в страну до наступления зимы». По данным организации, с начала текущего года ВПП оказала помощь более 6,4 млн человек.
Напомним, что 13 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал серьезной угрозу полного экономического коллапса Афганистана. Его цитата приведена здесь.