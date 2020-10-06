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  2. В "Изумрудную сеть" может войти около 13–15% территории Беларуси

В "Изумрудную сеть" может войти около 13–15% территории Беларуси

В 1989 году в рамках Бернской конвенции было принято решение разработать сеть природных территорий – "Изумрудную сеть", которая существует и в Беларуси. В ближайшее время в сеть войдут новые объекты. 


– Ожидается, что общая площадь территорий, включенных в "Изумрудную сеть", после завершения формирования в Беларуси составит около 13–15 процентов от площади страны, – заявил консультант отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Коренчук.

Сегодня общее число утвержденных постоянным комитетом Бернской конвенции объектов "Изумрудной сети" на территории Беларуси составляет 155 объектов общей площадью 2,3 млн га, что составляет 11,1%  от общей площади страны. В сеть входят особо охраняемые природные территории, на которых устанавливаются запреты и ограничения хозяйственной деятельности, территории, подлежащие специальной охране – места обитания и произрастания краснокнижных видов диких животных и дикорастущих растений, редкие биотопы, территории, подпадающие под действие Бернской конвенции, например те, которые являются местами концентрации отдыха редких видов птиц или местами массового гнездования. Сохранение лесов, водно-болотных угодий, лугов и других территориальных объектов позволяет сберечь все разнообразие животного и растительного мира.

Напомним, что в Беларуси по состоянию на 1 января 2020 года имеется 1297 особо охраняемых природных территорий: Березинский биосферный заповедник, четыре национальных парка, 99 заказников республиканского значения, 282 заказника местного значения, 326 памятников природы и 586 памятников природы местного значения. Общая площадь данных объектов составляет 1,8 млн га или 10% от территории страны.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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