Чрезвычайное положение было введено в израильском городе Лод из-за столкновений арабов с еврейскими поселенцами. Такую информацию опубликовал сегодня на своей странице в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.
– Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил события в Лоде с министром обороны, министром внутренней безопасности, генеральным инспектором полиции Израиля, главой национального совета безопасности, генеральным прокурором и другими высокопоставленными чиновниками. Он согласился ввести режим чрезвычайного положения в городе, – сказано в тексте его публикации.
Также было принято решение "немедленно перебросить батальоны пограничной полиции Израиля из Иудеи и Самарии в Лод".
Ранее сообщалось, что мэр Лода потребовал от премьера Нетаньяху направить в этот город армейские подразделения, так как сложившаяся там ситуация "выходит из-под контроля властей". Как передал телеканал Al-Mayadeen, толпы арабских подростков начали поджигать автомобили израильтян. В Лоде была предпринята попытка поджечь одну из синагог.
Волнения в арабских районах обострились на фоне ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут отряды радикального движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа. Израильские ВВС наносят ответные удары по наземным целям.
Фото: pixabay.com
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В израильском городе Лод введен режим ЧП
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