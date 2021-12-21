В Израиле зафиксировали первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом коронавируса

Согласно информации государственного израильского радио Kan, в медучреждении населенного пункта Беэр-Шева на юге Израиля 20 декабря умер 65-летний мужчина, у которого был подтвержден омикрон-штамм COVID-19. Пациент прошел полный курс вакцинации против коронавируса, однако с момента получения второй прививки прошло по меньшей мере шесть месяцев.В настоящее время премьер-министр Нафтали Беннет проводит в здании министерства обороны в Тель-Авиве первое в текущем месяце заседание правительственной комиссии по противодействию COVID-19, на котором обсуждаются дальнейшие шаги по предупреждению распространения варианта "омикрон" в стране.