Министерство туризма Израиля планирует в середине текущего года вновь начать принимать в стране иностранных путешественников, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно его информации, в 2020 году до начала пандемии коронавируса страну посетили около 850 тысяч туристов из всех стран мира.
– Прошедший год нанес серьезный удар по индустрии туризма. Но, несмотря на трудности, мы смогли реализовать серьезные проекты, которые помогли экономике в этот период, – сказала министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн. – Это создание "зеленых островов туризма", выделение субсидий отельерам в размере 300 миллионов шекелей (более 94 миллионов долларов), раннее открытие циммеров – коттеджей для отдыха, создание стандарта безопасности "Фиолетовый знак".
Она также добавила, что Израиль – мировой лидер по темпам вакцинации населения. На фоне активного процесса иммунизации Минтуризма Израиля создало план работы, согласно которому будет проведено возобновление въездного туризма в страну в середине текущего года.
– Темпы вакцинации дают нам все основания переходить к активной подготовке плана работы для возвращения въездного туризма, – сказал генеральный директор министерства туризма Израиля Амир Халеви. – Мы надеемся, что в ближайшие месяцы снова станем свидетелями появления иностранного туристического потока, который имеет решающее значение для занятости населения и является одним из двигателей израильской экономики.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
609
В Израиле сообщили, когда иностранные туристы вновь смогут посещать страну
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter