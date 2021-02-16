В стране с 21 февраля начнут отменять ограничения, но это коснется только вакцинированных или переболевших COVID-19 израильтян, сообщает РИА Новости.
В министерстве туризма страны пояснили, что только имеющим «зеленые паспорта» гражданам можно будет посещать тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), культурные объекты и различные мероприятия. Такой документ нужно будет предъявить и отдыхающим на курортах Мертвого моря.
– Израиль – первая в мире страна, которая вводит "зеленый паспорт", чтобы стимулировать население вакцинироваться. От темпов и результатов вакцинации зависит то, как скоро мы сможем принимать туристов со всего мира без риска для здоровья израильтян и гостей страны , – рассказал Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
Для всех граждан страны с 22 февраля откроются магазины, торговые центры, музеи и библиотеки. Они будут работать согласно "фиолетовому стандарту", который предусматривает соблюдение физической дистанции, обязательное ношение масок и ограничение числа посетителей.
Фото: pixabay.com
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В Израиле снимут часть ограничений для владельцев "зеленых паспортов"
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