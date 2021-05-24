В Израиле с 1 июня отменят большую часть карантинных ограничений

Фото:

pixabay.com

В ведомстве отметили, что в Израиле в течение продолжительного времени снижаются показатели заражаемости COVID-19. Сложившаяся ситуация позволяет гражданам вернуться к обычному образу жизни.Согласно данным министерства, срок действия антикоронавирусных ограничений в стране истекает 1 июня. После этого большинство карантинных мер продлеваться не будет.Решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях на данный момент не принято, поэтому оно останется в силе в течение ближайших двух недель. Сохраняются и ограничения на въезд и выезд из страны. Более того, при необходимости они будут ужесточены.На данный момент из 6 млн израильтян, подлежащих вакцинации, полностью привиты 5,1 млн человек, первую дозу вакцины получили 5,4 млн.