В Израиле рассказали, чем удивят туристов после открытия границ

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Как рассказал директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, в ведомстве скорректировали предыдущий прогноз в лучшую сторону, так как ранее ожидали возвращения иностранных путешественников только в 2022 году.Этому поспособствовали темпы вакцинации. На 27 января первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 786 202 израильтянина (31% населения). Вторую дозу получили 1 377 803 человека (15%). Но речи о допуске в Израиль только привитых от коронавируса туристов пока не идет.Сейчас страна практически не принимает иностранцев. С 26 января и как минимум на неделю закрыт аэропорт имени Бен-Гуриона. Исключением станут гуманитарные случаи, грузовые и пожарные рейсы.С начала пандемии Израиль практически всегда был в локдауне. Но период карантина не заморозил туризм: появились даже новые продукты для гостей страны. Например, VIP-комната над театром Ирода. На ее стенах – утонченная живопись и транслируемое видеошоу. В числе новинок и прогулки по горам Эйлата.Также эксперты обратили внимание на то, что в стране – 500 бесплатных и 60 платных парков и заповедников. Все они адаптировались для приема туристов в новых условиях. Для посещения лучше всего записаться заранее. Во всех парках обязательно следовать правилам "Фиолетового знака". То есть нужно быть в масках, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену.Помимо этого, в Израиле можно заняться снорклингом в самом северном коралловом заповеднике в мире и единственном в Израиле. Или раскрыть секреты природы в Эйнот Цуким – самом низком (по высоте от уровня моря) нацпарке в мире. Можно посмотреть и одно из самых удивительных ночных шоу "Сказание на Масаде": видеопредставление транслируется прямо на гору.