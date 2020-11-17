Инцидент произошел на металлургическом заводе в городе Ашдод на юго-западе Израиля, пишет ТАСС.
Местная полиция сообщила о нескольких пострадавших. А 13 телеканал израильского телевидения заявил о двух погибших и одном пострадавшем.
Специалисты начали проводить предварительные следственные действия. По информации СМИ, на заводе взорвался баллон с газом.
Фото: pixabay.com
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В Израиле прогремел взрыв на заводе. Есть пострадавшие
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