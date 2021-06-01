В Израиле отменены все карантинные ограничения, действует только масочный режим

Ношение масок также останется обязательным в учебных классах, лекционных аудиториях, других закрытых общественных помещениях, в транспортных средствах, осуществляющих доставку школьников.По данным Минздрава Израиля на 1 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5 450 969 человек, вторую – 5 132 514 человек.Полностью вакцинированы около 55% населения страны и более 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, что составляет примерно 80% взрослого населения.