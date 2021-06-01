Власти Израиля с 1 июня отменили все карантинные ограничения, введенные для борьбы с COVID-19. Но в стране по-прежнему будет действовать масочный режим в закрытых помещениях и общественных местах. Об этом сообщает израильская газета NEWSru.co.il.
Ношение масок также останется обязательным в учебных классах, лекционных аудиториях, других закрытых общественных помещениях, в транспортных средствах, осуществляющих доставку школьников.
По данным Минздрава Израиля на 1 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5 450 969 человек, вторую – 5 132 514 человек.
Полностью вакцинированы около 55% населения страны и более 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, что составляет примерно 80% взрослого населения.
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В Израиле отменены все карантинные ограничения, действует только масочный режим
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