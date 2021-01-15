В Израиле прививку от COVID-19 получил двухмиллионный житель страны. Событие прошло в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает портал NEWSru.co.il.
По данным Минздрава Израиля на утро 15 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили два миллиона человек (около 57 тыс. за последние сутки), вторую дозу – приблизительно 170 тыс. человек (более 64 тыс. за последние сутки).
С 13 января проводится массовая вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer граждан Израиля в возрастной категории 50–55 лет. При этом продолжается массовая вакцинация граждан старше 55 лет.
В возрастной категории старше 90 лет первую дозу вакцины получили около 81% граждан, вакцинированы двумя дозами более 5%, в категории 80–89 – 78% (первой дозой) и 7% (двумя), 70–79 лет – 85% и 11%, 60–69 лет – 67% и 8%, 50–59 лет – 42% и 2%, 40–49 лет – 24% и 1%, 30–39 лет – 14% и 1%, 20–29 лет – 9% и 0,5%, моложе 20 (но не младше 16) – 1% и 0%.
Согласно статистике, вакцину от коронавируса получили уже более 20% населения страны. Таким образом, Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.
Фото: pixabay.com
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В Израиле от коронавируса вакцинированы два миллиона человек
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