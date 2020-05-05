Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+13 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Израиле нашли антитела для создания вакцины от коронавируса

В Израиле нашли антитела для создания вакцины от коронавируса

Специалисты Израильского института биологических исследований из Нес-Ционы обнаружили антитела, которые могут быть применены для создания вакцины от коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости со ссылкой на «Едиот Ахронот».

Исследователи представили «значительные результаты» работы министру обороны Нафтали Беннету. Отмечается, что речь о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента.

Ученые проинформировали министра обороны, что стадия разработки антитела пройдена, после чего его нужно запатентовать и связаться с международными компаниями, которые займутся выпуском вакцины в коммерческих объемах. Когда это станет возможным, не уточняется.

В Израиле, согласно последним данным, коронавирус выявили у почти 16,3 тыс. человек, 237 пациентов умерли.

Ранее сообщалось, что антитела, которые предположительно могут помочь в создании лекарства от COVID-19, нашли ученые из Канады.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Рейтер
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны презентует рубрику #ДомашнийЭкскурсовод
В Беларуси выздоровел и выписан 3771 пациент с COVID-19
В Петриковском районе микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста
On Air: в Минске стартовал марафон «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы»
В Израиле нашли антитела для создания вакцины от коронавируса
Представители «Белой Руси» возложили цветы к памятнику подпольщикам в Минске
Цветы к подножию деревни: в сожженных Вишенках помянули героев
Республиканская патриотическая акция «Беларусь помнит. Помним каждого» шагает по Гродненщине
Журналисты ИД «Беларусь сегодня» возложили цветы к обелиску «Беларусь партизанская»
Гомельская молодежь отдала дань памяти своему героическому земляку
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
БЖД расширяет возможности дистанционной покупки билетов
Цветы и венки торжественно возложили на воинском кладбище в деревне Ковяза Кличевского района
Стрим: On Air марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы" - день первый
В городском поселке Мир Кореличского района проживает 93-летний ветеран войны с «морской» фамилией — Владимир Буй
Электрические чайники, микроволновые печи и одежду передал Могилевской больнице № 1 «Белорусский союз женщин»
ВОЗ: первые случаи заражения COVID-19 за пределами Китая были еще в декабре
Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
Американцу вернули мотоцикл, угнанный почти 30 лет назад
Красный Крест и IBB доставят бесплатные обеды одиноким пожилым людям, бывшим узникам концлагерей и пострадавшим от войны
Праздничный салют 9 мая прогремит в Минске на восьми площадках
мнение
Всеволод ШИМОВ
Италия вся на нервах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ