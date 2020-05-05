В Израиле нашли антитела для создания вакцины от коронавируса

Специалисты Израильского института биологических исследований из Нес-Ционы обнаружили антитела, которые могут быть применены для создания вакцины от коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости со ссылкой на «Едиот Ахронот».

Исследователи представили «значительные результаты» работы министру обороны Нафтали Беннету. Отмечается, что речь о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента.

Ученые проинформировали министра обороны, что стадия разработки антитела пройдена, после чего его нужно запатентовать и связаться с международными компаниями, которые займутся выпуском вакцины в коммерческих объемах. Когда это станет возможным, не уточняется.

В Израиле, согласно последним данным, коронавирус выявили у почти 16,3 тыс. человек, 237 пациентов умерли.

Ранее сообщалось, что антитела, которые предположительно могут помочь в создании лекарства от COVID-19, нашли ученые из Канады.