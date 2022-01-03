В Израиль смогут въехать привитые либо переболевшие коронавирусом туристы

Со следующего воскресенья Израиль смогут посетить вакцинированные либо переболевшие COVID-19 иностранцы. Такое решение принято на фоне снижения заболеваемости в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского министерства здравоохранения.
– Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта постановили, что с воскресенья, 9 января 2022 года, граждане из других государств, привитые от коронавирусной инфекции или перенесшие заболевание, из стран оранжевого списка смогут получить разрешение на въезд при условии предварительного заполнения онлайн-формы, сдачи ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на сутки или до получения отрицательного результата исследования, – отмечается в заявлении.
Израильский правительственный источник добавил, что местный минздрав ожидает публикации официальных данных об эффективности против омикрон-штамма вакцины "Спутник V" для допуска в страну привитых этим препаратом гостей.
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