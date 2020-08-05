Абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений зафиксирован в Арктике в июле. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Можно говорить, что июль стал рекордным по ледовитости. Абсолютный минимум в истории наблюдений по ледовитости в Арктике зафиксирован", – сообщил он.
По словам Вильфанда, в связи с этим Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше обычного. "Обычно это происходит в конце августа – в сентябре. А тут сразу на месяц раньше", – отметил метеоролог.
Ранее Вильфанд сообщил, что среднемесячная температура воздуха в Арктике повторила июльский рекорд 2016 года. В канадском секторе Арктики среднемесячная температура оказалась выше нормы на 4–6 градусов, в некоторых местах – на 7 градусов выше нормы. В российском секторе в отдельных районах климатическая норма была превышена на 5 градусов.
Фото: ТАСС
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В июле зафиксировали абсолютный минимум количества льда в Арктике
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