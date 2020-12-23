В Ивьевском районе спасатели помогли псу выбраться из колодца

Спасатели помогли выбраться из заброшенного колодца псу, который целый день провел на дне, сообщает БЕЛТА.
Вечером 21 декабря в службу 101 обратился житель деревни Красовщина. Он сообщил, что его собака упала в заброшенный колодец на соседском подворье. Пес провел там целый день, сам выбраться не смог.
– Бойцы МЧС не остались равнодушными, несмотря на то, что спасение животных не входит в их прямые обязанности. Тактику спасения выработали на месте: сделали петлю из спасательной веревки, набросили на пса и вытащили животное наверх. Это заняло примерно пять минут, – рассказали в МЧС.
Ветеринарная помощь псу, вес которого, к слову, около 25 кг, не потребовалась. Вместе с хозяином он отправился домой.
Фото Гродненского областного управления МЧС
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