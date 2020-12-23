В Ивьевском районе спасатели помогли псу выбраться из колодца

Вечером 21 декабря в службу 101 обратился житель деревни Красовщина. Он сообщил, что его собака упала в заброшенный колодец на соседском подворье. Пес провел там целый день, сам выбраться не смог.– рассказали в МЧС.Ветеринарная помощь псу, вес которого, к слову, около 25 кг, не потребовалась. Вместе с хозяином он отправился домой.Фото Гродненского областного управления МЧС