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В Ивье при пожаре в доме погибла женщина

Трагедия произошла 2 января, сообщает Гродненское областное управление МЧС. 

Фото: МЧС

В 19:07 спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в деревянном одноэтажном доме. По приезде подразделений наблюдалось открытое горение кровли. Пожар ликвидирован. В одной из комнат на кровати без признаков жизни была обнаружена женщина 1961 года рождения. 

Установлено, что хозяин дома –мужчина 1976 года рождения. Он проживал совместно с пенсионеркой. Незадолго до пожара он поставил на двухконфорочную плитку пищу и, попросив сожительницу через некоторое время ее отключить, отправился спать. Позже проснулся в дыму и самостоятельно выбрался из дома через окно. 

В результате пожара огнем уничтожена кровля, имущество в комнате и коридоре.

 По факту пожара проводится проверка. Причина устанавливается. Основные рассматриваемые версии – нарушение правил эксплуатации газовых приборов и неосторожность при курении.
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