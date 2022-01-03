В Ивье при пожаре в доме погибла женщина

Фото: МЧС

В 19:07 спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в деревянном одноэтажном доме. По приезде подразделений наблюдалось открытое горение кровли. Пожар ликвидирован. В одной из комнат на кровати без признаков жизни была обнаружена женщина 1961 года рождения.Установлено, что хозяин дома –мужчина 1976 года рождения. Он проживал совместно с пенсионеркой. Незадолго до пожара он поставил на двухконфорочную плитку пищу и, попросив сожительницу через некоторое время ее отключить, отправился спать. Позже проснулся в дыму и самостоятельно выбрался из дома через окно.В результате пожара огнем уничтожена кровля, имущество в комнате и коридоре.По факту пожара проводится проверка. Причина устанавливается. Основные рассматриваемые версии – нарушение правил эксплуатации газовых приборов и неосторожность при курении.