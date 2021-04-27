С 27 апреля в Ивацевичском районе производится капитальный ремонт моста через реку Гривда на автодороге Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. В связи с этим сооружение на время закрыли, передает "Івацэвіцкі веснік".
Фото носит иллюстративный характер
Ремонт моста, находящегося возле деревни Любищицы, проводят специалисты мостостроительного управления № 3 ОАО "Мостострой". Согласно предварительным данным, работы на объекте продлятся до октября текущего года.
Водителям, направляющимся из Ивацевичей в сторону Барановичей и в обратном направлении, для объезда рекомендуется использовать трассу М-1/Е30.
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В Ивацевичском районе закрыли на капремонт мост через Гривду
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