В районный отдел МЧС поступило сообщение о взрыве в хозяйственном строении. Об этом сообщает Брестское областное управление МЧС.
Инцидент произошел 8 ноября в д. Яглевичи. По предварительной информации, хозяин домовладения производил стравливание автомобильного газового баллона. По окончании мужчина оставил пустой баллон в хозстроении. Через несколько часов, находясь в доме, он услышал хлопок, а когда вышел на улицу, обнаружил полностью разрушенное здание.
На место происшествия были вызваны спасатели. Их помощь не понадобилась, кирпичное строение было разрушено без последующего горения.
Пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается.
Фото: МЧС
Опубликовано:
911
В Ивацевичском районе в хозпостройке произошел взрыв
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter