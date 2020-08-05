В Ивацевичском районе самолет совершил посадку на автомобильную дорогу

Необычную картину могли сегодня наблюдать в Ивацевичском районе. Здесь прямо на автомобильную дорогу приземлился военный самолет.

Ничего чрезвычайного не прошло. Дело в том, что с 4 по 7 августа в Беларуси проводится оперативно-тактическое учение белорусских ВВС и войск ПВО.

Сегодня военные отрабатывают вопросы использования автомобильных участков дорог в качестве запасных аэродромов. В данном случае летчики оттачивают навыки в таком элементе, как посадка самолетов на участок автодороги, который можно использовать в качестве аэродромного. Мероприятие проходит неподалеку от деревни Чемелы.

На заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск – Брест сегодня совершат посадку самолеты МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39. После чего они будут готовиться к повторному вылету и нанесению авиационного удара по наземным целям на авиаполигоне «Ружаны».

Посадку самолетов на аэродромный участок дороги в ВВС и войсках ПВО Беларуси начали отрабатывать с 2007 года. А в 2016-м наши летчики впервые на постсоветском пространстве посадили ночью штурмовик Су-25.