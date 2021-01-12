В Ивацевичском районе произошло ДТП с лосем. Об этом сообщает старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.
Фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел рано утром 8 января. Мужчина, находясь за рулем Volkswagen Jetta, на 163-м км трассы М1/Е30 Брест – Минск – граница России, сбил лося, который неожиданно выбежал на дорогу. Животное снесло крышу автомобиля.
Установлено, что за рулем легковушки был 61-летний мужчина. Рядом с ним находилась его семья. Все вместе они направлялись в столицу из Пинска.
Супругов доставили в Ивацевичскую райбольницу для оценки состояния здоровья.
Сотрудники ГАИ обращают внимание водителей на то, что зимой дикие животные чаще выбегают на дорогу. В случае ДТП нужно оставаться на месте происшествия до приезда сотрудников ГАИ. Нельзя увозить с собой сбитое животное, иначе действия водителя будут приравнены к незаконной охоте, за что грозит уголовная ответственность.
Фото: pixabay.com
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В Ивацевичском районе легковушка столкнулась с лосем. Авто осталось без крыши
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