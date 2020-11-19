Инцидент произошел на одном из строительных предприятий Ивацевичей. Там заметили пропажу бетонных смесей, предназначенных для строительства. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Общая сумма причиненного ущерба составила более 4,5 тысячи рублей. Оперативники ГБЭП Ивацевичского РОВД установили, что к краже причастны двое водителей автобетоносмесителей – отец и сын. Кстати, сначала оперативники задержали с поличным, во время выгрузки похищенной бетонной смеси очередному клиенту, 55-летнего отца, а затем в поле зрения попал его 34-летний сын. За 10 дней они похитили 37 кубов бетона. Работали родственники сообща. Бетон вывозили днем на закрепленных за ними автомобилях МАЗ, чередуя «правильные» и «левые» маршруты. Первый автомобиль направлялся на стройку, а второй – к частному лицу. В итоге мужчинам удалось продать содержимое шести автомиксеров.
Фигуранты признали свою вину и возместили причиненный ущерб в полном объеме.
Фото: БЕЛТА
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В Ивацевичах отец с сыном украли на предприятии 37 кубов бетона
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