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  2. В Ивацевичах отец с сыном украли на предприятии 37 кубов бетона

В Ивацевичах отец с сыном украли на предприятии 37 кубов бетона

Инцидент произошел на одном из строительных предприятий Ивацевичей. Там заметили пропажу бетонных смесей, предназначенных для строительства. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:


Общая сумма причиненного ущерба составила более 4,5 тысячи рублей. Оперативники ГБЭП Ивацевичского РОВД установили, что к краже  причастны двое водителей автобетоносмесителей – отец и сын. Кстати, сначала оперативники задержали с поличным, во время выгрузки похищенной бетонной смеси очередному клиенту,  55-летнего отца, а затем в поле зрения попал его 34-летний сын. За 10 дней они  похитили 37 кубов бетона. Работали родственники сообща. Бетон вывозили днем на закрепленных за ними автомобилях МАЗ, чередуя «правильные» и «левые» маршруты. Первый автомобиль направлялся на стройку, а второй – к частному лицу. В итоге мужчинам удалось продать содержимое шести автомиксеров.

Фигуранты признали свою вину и возместили причиненный ущерб в полном объеме. 

Фото: БЕЛТА
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