В деревне Горяшино Ивановской области России мужчина открыл стрельбу по людям. В результате происшествия один человек получил серьезные ранения и был доставлен в медицинское учреждение, передает ТАСС.
– Да, такое ЧП имело место быть, на месте работают СК и полиция. По предварительным данным, пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице, нападавший отстреливался, оказал сопротивление и в ходе операции был ликвидирован, так как представлял угрозу населению, – уточнил глава района Сергей Васютинский.
Фото: pixabay.com
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В Ивановской области в результате стрельбы пострадал один человек
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