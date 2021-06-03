Восстановленный штаб Пинской партизанской бригады в урочище Красино в 6,5 километра от деревни Мохро Ивановского района 6 июня откроют для туристов. Об этом сообщил заместитель председателя Ивановского райисполкома Григорий Сыса:
– Краевед из Мохро, хранитель фондов школьного музея Валентина Александровна Романюк в свое время собрала достаточно много материалов об истории партизанского движения на этих землях. Потом дело продолжил ученик Валентины Александровны – учитель Мохровской школы Михаил Кунаховец. В лесу около Мохро сохранились поросшие травой остатки партизанских землянок, окопы, траншеи, колодец. Это был выполненный по всем правилам военного дела подпольный штаб. С помощью предприятий, энтузиастов, сотрудников Дрогичинского военно-исторического музея удалось восстановить центральную часть штаба на территории где-то в гектар. Мы покажем туристам следующие локации: «Полевой госпиталь», «Окоп и оборонительные укрепления», «Партизанский колодец», «Лесная школа», «Быт партизан», «Штаб бригады» и «Штаб разведки», «У костра», «Кухня». В результате у нас получился и музей, и памятник под открытым небом.
С 6 июня каждый желающий сможет окунуться в атмосферу быта партизанского отряда в Ивановском районе. В ближайшее воскресенье помогут в этом военно-исторические реконструкторы из Бреста и Березы.
К слову, информацию о Пинской партизанской бригаде под руководством И. Г. Шубитидзе можно найти на сайте https://partizany.by/brigade/154/ – это проект ИД «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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В Ивановском районе восстановили штаб партизанской бригады
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