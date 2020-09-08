Вчера в Ивановский РОВД обратилась местная жительница и рассказала, что не может найти девятилетнего сына. Ребенок вместе с родителями проживает в частном секторе. Мальчик оделся, вышел во двор и исчез.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Незамедлительно личный состав Ивановского РОВД был поднят по тревоге. Поиски затруднял тот факт, что ребенок не разговаривает. Спустя 4 часа его нашли в пяти километрах от дома в деревне Снитово. Как оказалось, ребенка встретила на улице пенсионерка и забрала к себе в дом.
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В Ивановском районе сотрудники милиции нашли потерявшегося ребенка-инвалида в пяти километрах от дома
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ