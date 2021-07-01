В Ивановском районе 22-летний парень погиб, спасая детей

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Вечером 30 июня у реки 22-летний сельчанин пас коров. К нему пришла супруга с двумя маленькими племянницами: девочки решили искупаться в реке. Жена пастуха стала звать на помощь – мужчина тут же бросился спасать тонущих девочек. Девушка выбралась из воды самостоятельно, а ее муж успел вытолкнуть девочек к берегу, но сам утонул. Спасти его не удалось – тело достали из воды прибывшие работники МЧС.Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области осмотрено место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники и очевидцы произошедшего.По данному факту Ивановским РОСК проводится проверка.