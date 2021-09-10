В Иваново прошли российско-белорусские тактико-специальные учения

Военнослужащие провели боевые стрельбы на полигоне Песочное в Ярославской области. Смешанные разведгруппы уничтожили объекты условного противника. Выполнив поставленную задачу, спецназ оперативно эвакуировал группу. В свою очередь российские военнослужащие вступили в бой при поддержке экипажей БМД-2 и артиллерии. Противник был полностью уничтожен.Всего было задействовано около 40 военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и около 350 военнослужащих отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ.Командир воздушно-десантной дивизии гвардии полковник Виктор Гуназа подвел итоги учений:Фото Министерства обороны Беларуси