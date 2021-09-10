В Иваново прошли российско-белорусские тактико-специальные учения

На базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения завершилась активная фаза совместного российско-белорусского тактико-специального учения разведывательных подразделений ВДВ и ССО вооруженных сил России и Беларуси. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.
Военнослужащие провели боевые стрельбы на полигоне Песочное в Ярославской области. Смешанные разведгруппы уничтожили объекты условного противника. Выполнив поставленную задачу, спецназ оперативно эвакуировал группу. В свою очередь российские военнослужащие вступили в бой при поддержке экипажей БМД-2 и артиллерии. Противник был полностью уничтожен.
Всего было задействовано около 40 военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и около 350 военнослужащих отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ.
Командир воздушно-десантной дивизии гвардии полковник Виктор Гуназа подвел итоги учений:
– Считаю, что во время учений мы достигли поставленных целей. Благодарю братьев-белорусов за то, что приняли активное участие. Уверен, что спецназовцы получили много полезных навыков и знаний, посмотрели службу наших воинов, переняли и передали свой опыт в военном деле.
Фото Министерства обороны Беларуси