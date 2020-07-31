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  2. В Иваново автомобилистке в ответ на претензии о качестве ремонта поцарапали машину

В Иваново автомобилистке в ответ на претензии о качестве ремонта поцарапали машину

Кузовной ремонт обернулся для жительницы Иваново дополнительными повреждениями.


Автомобилистка отдала свой автомобиль «Ниссан Альмера» для кузовного ремонта – варки и покраски кузова, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Она обратилась не на официальное СТО, а к гаражному мастеру. Когда же женщина приехала за своей машиной, качество ремонта ее не удовлетворило. На высказанные претензии ремонтник взял сварочный электрод и исцарапал машину.

Всего мастер повредил восемь элементов кузова. Женщина обратилась с заявлением в милицию.

В рамках проверки была назначена экспертиза, которая оценила ущерб более чем на 1000 рублей.

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