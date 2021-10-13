В Италии запретят допускать к работе сотрудников без COVID-паспорта

В Италии с 15 октября к работе не будут допускать сотрудников частного и государственного секторов без Green Pass ("зеленого паспорта") или отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, сделанного за последние 48 часов, сообщает издание Corriere della Sera.
Отмечается, что проверки должны проводиться каждый день и преимущественно за пределами помещений в начале рабочего дня. В выборочных проверках обязаны участвовать по меньшей мере 20% присутствующего персонала.
Если работник откажется показать COVID-паспорт после 15 октября, работодатель будет обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы. Тем, кто будет находиться на рабочих местах без Green Pass, грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро. На работодателя в случае нарушения указа будет наложено денежное взыскание на сумму от 400 до 1000 евро.
Удаленная работа в Италии по-прежнему возможна без COVID-паспорта.
Фото: pixabay.com