В 2020-м количество людей, проживающих в условиях абсолютной бедности, в Италии стало рекордным с 2005 года, когда начали вести такую статистику, пишет ТАСС.
Условия абсолютной бедности для Италии таковы: доход ниже 569,56–839,78 евро на человека в зависимости от области страны.
В 2020 году в условиях абсолютной бедности в Италии находились более 5,6 млн человек (9,4% от их общего числа) и чуть более 2 млн семей (7,7%): это превышает показатели за 2019 год на 1,7% и 1,3% соответственно. При этом отмечается, что в условиях относительной бедности (меньше 1 001,86 евро расходов на семью из двух человек) проживали чуть более 2,6 млн итальянских семей. Это на 1,3% меньше по сравнению с данными за 2019 год.
Наиболее высокий уровень абсолютной бедности среди итальянских семей наблюдается в южных областях страны.
Фото: pixabay.com
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В Италии зафиксировали наивысший уровень бедности с 2005 года
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