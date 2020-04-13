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  2. В Италии зафиксировали наименьший прирост смертей от коронавируса за три недели

В Италии зафиксировали наименьший прирост смертей от коронавируса за три недели

Число умерших от коронавируса нового типа в Италии за сутки составило 431 человек, что стало самым низким показателем в стране с 19 марта. Об этом заявил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Давление на наши больницы продолжает ослабевать», — цитирует Боррелли The Local.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 1984 случая заражения COVID-19. «Число выздоровевших увеличилось до 34 211. Рост за день составил 1677 человек», — добавил глава департамента гражданской обороны.

Таким образом, в Италии всего были инфицированы более 156 тысяч человек, зафиксировано 19 899 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, около 102 тысяч пациентов продолжают лечение.

Добавим, что 19 марта в Италии от коронавируса умерли 427 человек, однако затем число летальных исходов вновь стало расти, а 27 марта был зарегистрирован наихудший показатель — 969 смертей.

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Фото: Рейтер
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