В Италии выявили 11 случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19

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– заявил глава института во время выступления на слушаниях в сенате республики.По словам Брузаферро, на нынешнем этапе "решающим средством для контроля над распространением вируса является вакцинация". Он также указал на необходимость сопровождать кампанию по вакцинации в зимний период "мерами, которые все мы хорошо знаем: ношением масок и мытьем рук".К слову, первый случай заражения вариантом "омикрон" был зафиксирован в Италии 27 ноября: медики обнаружили этот штамм у сотрудника нефтегазовой компании, который недавно вернулся из командировки в Мозамбик. Помимо мужчины коронавирусом заразились шесть членов его семьи, все они проживают в южной области Кампания. По сообщениям врачей, у всех зараженных заболевание протекает в легкой форме.