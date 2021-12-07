В Италии выявили 11 случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19

Одиннадцать новых случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию президента Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.
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"В настоящее время в нескольких итальянских регионах вариант "омикрон" выявлен у 11 человек. Кроме того, есть случаи, вызывающие подозрение. Речь идет о людях, которые находились в Южной Африке или имели тесные контакты с такими лицами", – заявил глава института во время выступления на слушаниях в сенате республики.
По словам Брузаферро, на нынешнем этапе "решающим средством для контроля над распространением вируса является вакцинация". Он также указал на необходимость сопровождать кампанию по вакцинации в зимний период "мерами, которые все мы хорошо знаем: ношением масок и мытьем рук".
К слову, первый случай заражения вариантом "омикрон" был зафиксирован в Италии 27 ноября: медики обнаружили этот штамм у сотрудника нефтегазовой компании, который недавно вернулся из командировки в Мозамбик. Помимо мужчины коронавирусом заразились шесть членов его семьи, все они проживают в южной области Кампания. По сообщениям врачей, у всех зараженных заболевание протекает в легкой форме.