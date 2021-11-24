В Италии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19

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Правительство таким образом отреагировало на призывы глав областей и видных представителей экспертного сообщества, предупреждавших о необходимости остановить четвертую волну пандемии и избежать общенационального локдауна накануне зимних праздников.С другой стороны, власти планируют побудить к вакцинации более семи миллионов жителей страны, по разным причинам не прошедших эту процедуру.Положения нового декрета обсудили во время встречи представителей регионов и профильных министров, где, кстати, была отвергнута идея ввести ограничения для привитых при значительном ухудшении ситуации с заражениями в каждом конкретном регионе.По информации La Stampa, новый декрет фактически лишит непривитых возможности посещать любые заведения или учреждения, кроме работы. Документом будут введены новые правила действия COVID-сертификата Green Pass: его вариант сроком действия на 48 часов, который можно получить после сдачи теста на коронавирус, будет применяться только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также для поездок на межрегиональном транспорте.Так, рестораны в помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения (стадионы, музеи, театры, кинотеатры, горнолыжные курорты, бассейны, тренажерные залы, дискотеки, тематические парки и прочее), включая рабочие места, станут доступны только для обладателей так называемого Super Green Pass, получивших вакцину или перенесших болезнь. Срок введения новых мер не определен окончательно: новый декрет должен вступить в силу в следующий понедельник, 29 ноября, или, как пишет газета il Messaggero, через неделю.Сейчас власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения против 84,1% сейчас (в возрасте старше 12 лет). Ожидается, что с понедельника начнется вакцинация детей от 5 лет.Суточный прирост заражений COVID-19 в Италии находится на отметке 10 тысяч случаев уже в течение недели, вернувшись к показателям начала мая. Во многих итальянских регионах наблюдается уверенный приток пациентов в палаты интенсивной терапии. Этот показатель начал расти с конца октября.