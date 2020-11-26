В Италии сделают самую дорогую дамскую сумочку в мире

Изделие будет стоить 7 млн долларов, передает Daily Mail.
Фото компании Boarini Milanesi
Созданием нового шедевра в мире моды займется компания Boarini Milanesi. Сумка будет изготовлена из полуглянцевой кожи аллигатора цвета аквамарин. Изюминку ей придадут бабочки из белого золота, украшенные драгоценными камнями, и застежка с бриллиантовым паве.
Как уточняет ТАСС, идея дизайна связывает сумочку с океаном. Изделие призвано привлечь внимание общественности к защите природы. Отмечается, что 950 тысяч долларов с продажи каждой аквамариновой красавицы компания пожертвует на очищение морей от пластика.
Всего будет сшито только три такие сумочки, так что серию смело можно назвать очень лимитированной.
Сейчас самой дорогой сумочкой в мире считается кошелек Mouawad 1001 Nights Diamond Purse. Он сделан в форме сердца из золота и инкрустирован более чем 4500 бриллиантами. Стоит такое «сердечко» более 3 млн долларов.
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