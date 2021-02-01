На итальянском острове Сицилия 31 января произошло извержение одного из самых высоких вулканов в мире – Этны. Он занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет Euronews.
Специалисты уверяют, что природное явление не представляет угрозы для людей.
– Сегодняшняя активность вулкана безопасна для близлежащих городов и деревень. Угроза для человека может быть только в том случае, если он решит подняться на вершину, – объяснил итальянский вулканолог Кармело Ферлито.
Этна – самый большой активный вулкан в стране. К таким же относят вулканы Стромболи на одноименном острове в Тирренском море и Везувий близ Неаполя. Благодаря Этне Сицилия считается одним из самых популярных в Италии туристических направлений.
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В Италии проснулся самый большой в Европе вулкан Этна
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