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В Италии проснулся самый большой в Европе вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия 31 января произошло извержение одного из самых высоких вулканов в мире – Этны. Он занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет Euronews.

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Специалисты уверяют, что природное явление не представляет угрозы для людей. 

– Сегодняшняя активность вулкана безопасна для близлежащих городов и деревень. Угроза для человека может быть только в том случае, если он решит подняться на вершину, – объяснил итальянский вулканолог Кармело Ферлито.

Этна – самый большой активный вулкан в стране. К таким же относят вулканы Стромболи на одноименном острове в Тирренском море и Везувий близ Неаполя. Благодаря Этне Сицилия считается одним из самых популярных в Италии туристических направлений. 
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