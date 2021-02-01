В Италии проснулся самый большой в Европе вулкан Этна

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Специалисты уверяют, что природное явление не представляет угрозы для людей.– объяснил итальянский вулканолог Кармело Ферлито.Этна – самый большой активный вулкан в стране. К таким же относят вулканы Стромболи на одноименном острове в Тирренском море и Везувий близ Неаполя. Благодаря Этне Сицилия считается одним из самых популярных в Италии туристических направлений.