В Италии произошла стрельба на студенческой вечеринке, 10 человек пострадали

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БЕЛТА

Инцидент произошел в прибрежном районе Сан-Вито на территории местного яхт-клуба во время студенческой вечеринки. По предварительным данным, произошел конфликт между двумя компаниями молодых людей из разных кварталов города. Один человек открыл огонь в закрытом помещении ночного клуба. На тот момент там находилось около 300 посетителей.В результате инцидента четыре девушки и шестеро юношей получили ранения разной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших вызывает опасения медиков.По данному факту проводится проверка.