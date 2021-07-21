По меньшей мере 10 человек ранены в результате стрельбы в итальянском городе Таранто. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Фото из архива БЕЛТА
Инцидент произошел в прибрежном районе Сан-Вито на территории местного яхт-клуба во время студенческой вечеринки. По предварительным данным, произошел конфликт между двумя компаниями молодых людей из разных кварталов города. Один человек открыл огонь в закрытом помещении ночного клуба. На тот момент там находилось около 300 посетителей.
В результате инцидента четыре девушки и шестеро юношей получили ранения разной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших вызывает опасения медиков.
По данному факту проводится проверка.
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В Италии произошла стрельба на студенческой вечеринке, 10 человек пострадали
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