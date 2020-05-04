В Италии ослабляют карантин — к работе возвращаются 4,5 млн человек

В Италии ослабляют карантинные меры, введенные из-за пандемии нового коронавируса.





К работе возвращаются 4,5 млн граждан страны, речь идет в основном о производственной и строительной деятельности, приостановленной 22 марта.

Итальянцам теперь разрешено гулять в парках, отдаляться от места жительства более чем на 200 м. Гулять можно только в узком семейном кругу, пишет ТАСС. Для передвижения по городу или за его пределы по-прежнему необходимы весомые причины — состояние здоровья, работа и т. д.





В итальянских городах открывают кладбища, в церквях возобновляются отпевания при ограничении числа участников до 15 человек.

Школы, детсады, магазины, рестораны, бары, торговые центры, спортивные залы, бассейны, парикмахерские и косметические салоны пока остаются закрытыми.

Спорткомплексы открывают пока только для профессиональных спортсменов, допускаются их индивидуальные тренировки. Командные соревнования, в том числе футбольный чемпионат, пока под запретом.





Италия —одна из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса стран. Всего здесь выявлено 210 тыс. случаев заражения, почти 29 тыс. человек скончались (средний возраст умерших составляет 79 лет).

По данным на 3 мая, суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом составил в Италии немногим менее 1,4 тыс. человек, это один из самых низких показателей за время пандемии.