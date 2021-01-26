В Италии на полгода продлили расследование в отношении Логинова и Касперовича

По его словам, 26 января трибунал Больцано удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении сроков предварительного расследования из-за невозможности пока прийти к выводам и закрыть его. Первый шестимесячный срок истек еще в ноябре, но из-за пандемии COVID-19 расследование временно приостановили., – уточнил защитник, сообщивший также, что по настоянию защиты к экспертизе конфискованных у подозреваемых телефона и компьютера привлечен русскоязычный специалист. Заключения этой экспертизы пока нет.22 февраля прошлого года – за день до окончания мирового первенства в итальянском Антхольце – полиция страны провела обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Основанием для данных действий стало заявление теперь уже бывшей и. о. антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Сары Фуссек-Хаккарайнен, в котором сообщалось о факте использования Касперовичем на ЧМ чужой аккредитации, что могло указывать на попытку совершения антидопингового нарушения.В результате в отношении Логинова и его тренера было возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в транспортировке и распространении допинга, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением. Во время обыска у подозреваемых были конфискованы телефоны и компьютеры.