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В Италии изготовили рекордную головку сыра

Итальянские производители сыра побили мировой рекорд – на острове Сардиния сделали рекордную головку сыра.


Рекорд установлен в коммуне Локуле, сообщает Ansa.it. Гигантскую головку овечьего сыра пекорино, получившую название "Гигант Седрино", сделали еще в мае прошлого года. Сыр созревал в течение года, после чего его продемонстрировали представителю Книги рекордов Гиннесса, который и вынес вердикт.

Головка сыра была объявлена крупнейшей в истории: 165 сантиметров в диаметре, 60 сантиметров в высоту, 598,5 кг веса. Для приготовления понадобилось 4500 литров молока, 33 медных котла и специальная деревянная форма диаметром 165 сантиметров и 60 сантиметров в высоту.


Создатели хотели сделать рекордный символ Сардинии, где сосредоточена половина поголовья овец всей Италии.

Ранее рекорд принадлежал сыру, сделанному в Асколи-Пичено в 2009 году. Его вес составил 534,7 килограмма.

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