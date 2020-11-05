Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Италии губернаторы протестуют против объявленного карантина

В Италии губернаторы протестуют против объявленного карантина

Губернаторы северных итальянских областей Ломбардия и Пьемонт, а также представители местных профильных объединений предпринимателей недовольны введенными ограничениями, сообщает БЕЛТА


Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новое распоряжение об ограничениях. Вечером 4 ноября было объявлено, что Пьемонт, Ломбардия, автономная Валле д'Аоста и южная Калабрия включены в красную зону. В упомянутых регионах объявили локдаун - почти такой же, как весной во всей стране. 

- Хочу, чтобы мне кто-то объяснил, какой логикой руководствовались, определяя красную зону, - высказался 5 ноября губернатор Пьемонта Альберто Чирио. 

Мэр Турина, административного центра Пьемонта, Кьяра Аппендино, сказала, что городу нужен план для скорейшего выхода из красной зоны. Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана назвал решение правительства "пощечиной жителям".

Премьер подчеркнул, что вторая волна пандемии коронавируса, несмотря на увеличение числа инфицированных, требует дифференцированного подхода для введения ограничений. Для этого нужно проанализировать более двадцати эпидемиологических параметров. Особое внимание уделить загруженности больниц и нехватке койко-мест. 

Ломбардия, как и весной, вновь лидирует по числу зараженных. Ежедневный прирост новых случаев в регионе превышает 7 тысяч: это примерно четверть от общего числа по стране. В местных больницах госпитализированы 5 тысяч пациентов с вызываемым новым коронавирусом заболеванием. В отделениях интенсивной терапии находится 500 человек. В южной Калабрии эти цифры меньше. Валле д'Аоста с населением всего 125 тысяч человек, где летом не фиксировались заражения, оказалась сейчас самой проблемной. 

Всего в Италии подтверждено 790 тысяч случаев COVID-19, с момента вспышки умерли почти 40 тысяч человек.
Классификация по зонам будет оцениваться каждые две недели экспертами Минздрава страны. Соответственно, список областей в зонах может меняться. Новые нормы войдут в силу 6 ноября. Такой режим продлится как минимум до 3 декабря. 

Фото: Reuters
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Беларуси скорректирован порядок предоставления льготного кредита на учебу в вузе
Самый сильный человек России сдвинул самолет и установил рекорд
Доплеровский метеорологический радиолокатор заработает завтра в аэропорту Бреста
В Белгосфилармонии пройдет традиционный фестиваль искусств «Беларуская музычная восень»
Хотите стать гостями традиционной белорусской свадьбы и праздника мельников в Одельске? Гродненский район приглашает
Всебелорусский слет студенческих отрядов пройдет 13–15 ноября
Специалисты рассказали про опасное состояние психики при коронавирусе
Минздрав назвал симптомы, при которых пациенту сделают тест на COVID-19
Брал деньги, но работу не выполнял – в Витебске к полутора годам колонии приговорили бизнесмена
На съезде с Минской кольцевой автодороги грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звонкий мяч
Макей поучаствовал в церемонии гашения почтовой марки, выпущенной к 150-летию со дня рождения Фердинанда Рушица
Отделения "Белпочты" в Минске временно не работают по техническим причинам
Житель Житковичей нанес оскорбительные надписи на Государственный флаг и вывесил его на всеобщее обозрение
Лучшие организации здравоохранения в сфере пропаганды ЗОЖ названы в Минской области: кто оказался креативнее?
Россия снимает временные ограничения на поставки отдельных видов белорусской животноводческой продукции
Лукашенко поручил проработать вопрос об организации в Беларуси производства российской вакцины от коронавируса
В Слуцке задержан криминальный авторитет
Теннис. Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Германии
Водитель грузовика пытался незаконно ввезти более тонны сыра
Сотрудники Белорусского радио приняли участие в республиканской акции «Сад надежды – 2020»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Праздничный календарь
В Минске две машины после столкновения оказались на тротуаре
За взлом компьютерной сети Мингорисполкома задержаны двое мужчин
В Гомеле таксистов уличили в содействии проституции
Машина врезалась в остановку в Москве – пострадали две женщины и ребенок
Как правильно выбрать и использовать защитную маску и антисептик
Детекторы транспорта появятся на улицах Сурганова и Орловской в Минске
«Вот и вся сказка о красивой жизни» – Лукашенко о приглашении Польшей иностранных врачей для борьбы с COVID-19
«В ней очень неудобно!»: прогулялись по Гомелю и посчитали людей в масках
В Житковичском районе на пожаре из-за сигареты погибла сельчанка
Студенты медицинских вузов готовы помочь стране в пандемию
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Послушайте
Как правильно измерять температуру тела и интерпретировать результат – лайфхак от врача-валеолога
В Канаде из-за коронакризиса закрываются 15 газет
В Беларуси выздоровел и выписан 89 131 пациент с COVID-19
МИД Беларуси о ноте Литвы: нормальный диалог давно принесен в жертву геополитическим амбициям
«В планах мастерить кормушки для диких кабанов и косуль». Как работает единственное в Минске школьное лесничество
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Лукашенко о борьбе с COVID-19: всем окажем необходимую помощь
Президент: в процессе борьбы с COVID-19 в Беларуси нет необходимости введения жестких ограничений
Неизвестные стреляли по дому, в окне которого стоял плакат против Трампа
Биржа: 5 ноября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
мнение
Михаил КУЧКО
Говорить должны люди, а не пушки
«Наш ребенок родился, когда мне было 19»: истории парней, которые рано стали отцами
Более половины людей заражаются коронавирусом от бессимптомных заболевших
Минздрав: введение дополнительных ограничительных мер в части противодействия распространению коронавируса на сегодня не планируется
Авторы
СКАНИРУЙТЕ