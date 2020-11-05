В Италии губернаторы протестуют против объявленного карантина

Губернаторы северных итальянских областей Ломбардия и Пьемонт, а также представители местных профильных объединений предпринимателей недовольны введенными ограничениями, сообщает БЕЛТА.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новое распоряжение об ограничениях. Вечером 4 ноября было объявлено, что Пьемонт, Ломбардия, автономная Валле д'Аоста и южная Калабрия включены в красную зону. В упомянутых регионах объявили локдаун - почти такой же, как весной во всей стране.
- Хочу, чтобы мне кто-то объяснил, какой логикой руководствовались, определяя красную зону, - высказался 5 ноября губернатор Пьемонта Альберто Чирио.
Мэр Турина, административного центра Пьемонта, Кьяра Аппендино, сказала, что городу нужен план для скорейшего выхода из красной зоны. Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана назвал решение правительства "пощечиной жителям".
Премьер подчеркнул, что вторая волна пандемии коронавируса, несмотря на увеличение числа инфицированных, требует дифференцированного подхода для введения ограничений. Для этого нужно проанализировать более двадцати эпидемиологических параметров. Особое внимание уделить загруженности больниц и нехватке койко-мест.
Ломбардия, как и весной, вновь лидирует по числу зараженных. Ежедневный прирост новых случаев в регионе превышает 7 тысяч: это примерно четверть от общего числа по стране. В местных больницах госпитализированы 5 тысяч пациентов с вызываемым новым коронавирусом заболеванием. В отделениях интенсивной терапии находится 500 человек. В южной Калабрии эти цифры меньше. Валле д'Аоста с населением всего 125 тысяч человек, где летом не фиксировались заражения, оказалась сейчас самой проблемной.
Всего в Италии подтверждено 790 тысяч случаев COVID-19, с момента вспышки умерли почти 40 тысяч человек.
Классификация по зонам будет оцениваться каждые две недели экспертами Минздрава страны. Соответственно, список областей в зонах может меняться. Новые нормы войдут в силу 6 ноября. Такой режим продлится как минимум до 3 декабря.
Фото: Reuters
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В Италии губернаторы протестуют против объявленного карантина
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