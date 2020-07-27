В Италии анонсировали продажи вакцины от коронавируса

В Италии готовятся запустить в продажу вакцину от коронавируса. Производство планируется запустить в сентябре, а продажи - в январе 2021 года, сообщил руководитель итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо.





Разработкой вакцины занимаются британские и итальянские ученые (фармацевтическая группа AstraZeneca, ученые Оксфордского университета и специалисты Irbm).

Вакцина уже успешно испытана на тысяче пациентов, пишет Libero. Сейчас создатели находятся на третьем этапе работы, в тестах участвуют 10 тысяч человек.

Цена вакцины, предположительно, составит 2-3 евро, передает РИА Новости.

С начала вспышки нового коронавируса в мире зарегистрировано более 15,7 миллиона случаев заражения и свыше 640 тысяч летальных исходов.