Гигин: в истории «Комсомольской правды в Беларуси» поставлена точка

– пояснил он.Вадим Гигин также привел случай из своей практики. Однажды он высказывал свое мнение на радио «КП» во время утреннего эфира. Начался спор, эксперт уличил их во лжи. В итоге все эти моменты были вырезаны, и в эфир вошел всего небольшой отрезок.– высказался он.