Гигин: в истории «Комсомольской правды в Беларуси» поставлена точка

Мининформ Беларуси заблокировал доступ к сайту издания «Комсомольская правда в Беларуси» из-за публикации материала об убийстве сотрудника КГБ. Своим мнением по этому поводу поделился сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание», декан ФФСН БГУ и политолог Вадим Гигин.
– Меня это не удивило. Я неоднократно сталкивался с тем, что сотрудники данного издания участвовали в откровенных информационных провокациях, – пояснил он.
Вадим Гигин также привел случай из своей практики. Однажды он высказывал свое мнение на радио «КП» во время утреннего эфира. Начался спор, эксперт уличил их во лжи. В итоге все эти моменты были вырезаны, и в эфир вошел всего небольшой отрезок.
– В истории «Комсомольской правды в Беларуси» поставлена точка. И ее поставили сами сотрудники, – высказался он.