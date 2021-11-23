В Исполкоме СНГ в Минске обсудили взаимодействие нотариальных органов

В рамках подготовки заседания Совета министров юстиции государств - участников СНГ в штаб-квартире Содружества в Минске прошла рабочая встреча представителей Исполкома СНГ. Такая информация размещена на сайте Исполнительного комитета СНГ.
- На встрече обсуждались вопросы организации взаимодействия нотариальных органов государств – участников Содружества Независимых Государств, а также учреждения базовой организации в сфере нотариальной деятельности, - говорится в сообщении.
С учетом состоявшегося обсуждения участники встречи подчеркнули, что предлагаемая форма правового сотрудничества по вопросам осуществления нотариальной деятельности будет способствовать обеспечению высокого уровня оказания нотариальных услуг, соблюдению прав и законных интересов граждан (организаций) государств – участников Содружества Независимых Государств.
Фото: Исполнительный комитет СНГ