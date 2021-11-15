SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Испании одобрили испытания местной вакцины от COVID-19

В Испании одобрили испытания местной вакцины от COVID-19

Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (AEMPS) разрешило проведение второй фазы клинических испытаний первой испанской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, выступая в Институте здоровья Карлоса III, передает ТАСС


– AEMPS этим утром разрешило вторую [из трех] фазу клинических испытаний вакцины испанской компании Hipra против COVID-19, – подчеркнул премьер. – Я думаю, что это положительная новость для науки и испанского общества, она показывает, что страна может быть в авангарде борьбы с вирусом. 

– Вторая фаза пройдет в десяти больничных комплексах с [участием] более тысячи добровольцев и получит помощь в размере €15 млн со стороны правительства Испании, – уточнил Санчес. 

Напомним, в августе 2021 года AEMPS одобрило проведение 1-й фазы клинических испытаний испанского препарата от COVID-19.

За все время пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено более 5 млн случаев заражения, свыше 87 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас 88,9% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от COVID-19. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы