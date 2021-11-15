В Испании одобрили испытания местной вакцины от COVID-19

– подчеркнул премьер., – уточнил Санчес.Напомним, в августе 2021 года AEMPS одобрило проведение 1-й фазы клинических испытаний испанского препарата от COVID-19.За все время пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено более 5 млн случаев заражения, свыше 87 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас 88,9% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от COVID-19.