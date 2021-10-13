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  2. В Испании неизвестный устроил стрельбу в кампусе университета

В Испании неизвестный устроил стрельбу в кампусе университета

Неизвестный мужчина устроил стрельбу вечером 13 октября в кампусе университета Страны Басков в населенном пункте Лехона, передает ТАСС.


– Был человек, который произвел выстрелы из ружья. Пострадавших нет, он уже задержан. О личности арестованного информации пока нет, – рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Согласно информации издания El Pais, мужчина стрелял в фасад здания факультета наук и технологий, а также в сторону автобуса.

Фото Гражданской гвардии Испании / РИА Новости
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