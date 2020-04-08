В Испании намерены вернуться к нормальной жизни в конце апреля

Правительство Испании рассчитывает, что карантинные меры могут быть ослаблены в стране после 26 апреля. Об этом сообщила министр финансов Мария Хесус Монтеро.

Испанский парламент завтра продлит до 26 апреля режим чрезвычайного положения, введенный в середине марта из-за COVID-19. По словам Монтеро, после этого правительство планирует принять ряд мер, которые ослабят карантин. При этом снятие ограничений будет происходить постепенно, с учетом рекомендаций специалистов, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.

«После 26 апреля начнется деэскалация — это будет происходить таким образом, чтобы жители страны могли постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади», — цитирует Монтеро РБК.

Министр подчеркнула, что делать это будет можно только соблюдая четкие инструкции, которые подготовит правительство совместно с экспертами.

Ранее премьер Испании Педро Санчес предположил, что карантин в стране могут продлить и после 26 апреля, но ограничения в отношении населения и предприятий намерены постепенно смягчать.

Согласно последним данным, в Испании выявили более 146 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является вторым показателем в мире после США (более 400 тыс. больных), порядка 14,7 тыс. человек умерли (больше только в Италии — 17,7 тыс.), около 48 тысяч пациентов выздоровели.